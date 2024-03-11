11 Mar 2024 - 15:13- Gündem

Ağbaba: Malatya için güçlü bir kadroyla göreve talibiz

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba beraberindeki partililer ile Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Ağbaba, “Malatya’nın kalkınması ve ayağa kalkması için güçlü bir kadromuz var. Düzgün bir yönetimle şehri ayağa kaldıracağız. Bunu biz yaparız” dedi.