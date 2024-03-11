Ağbaba: Malatya için güçlü bir kadroyla göreve talibiz

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba beraberinde İl Başkanı Barış Yıldız, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş, Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakan Satılmış, Battalgazi İlçe Başkanı Av. Hülya Karakurt ile Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafıyla bir araya geldi.
“ADAY OLURKEN PARTİMİN ROZETİNİ ÇIKARDIM”
Adaylar belli değilken ve belli olduktan sonra ‘Malatya’da büyükşehir belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz?’ anketinin yapıldığını dile getiren Ağbaba,
“Çok büyük oranda ‘Veli Ağbaba’yı görmek isteriz’ deniliyor. ‘Veli Ağbaba’yı büyükşehir belediye başkanı olarak kimler görmek istiyor?’ diye bakıldığında ilginç sonuçlar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verenlerin tamamı ‘Veli Ağbaba’ diyor. Bir önceki seçimde Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren milliyetçi kesimini önemli bir kısmı, AK Parti’ye oy veren kardeşlerimizin büyük bir kısmı ‘Veli Ağbaba’yı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek isteriz’ dedi. Genel Başkanımız Özgür Özel, ‘Bu bizim sana verdiğimiz bir görev değil Malatya seni çağırıyor’ dedi. Baktık Malatya bizi çağırıyor, ben de genel başkanımdan söz aldım, aday olurken partimin rozetini çıkardım. Ben, belediye başkanı olduğum zaman ülkücülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, AK Partililerin, İYİ Partililerin, Saadet Partililerin herkesin belediye başkanı olacağım. Belediyede kimsenin kılığına kıyafetine bakılmayacak”
diye konuştu.
“MALATYA’YA KİM HAKSIZLIK YAPARSA YAKASINA YAPIŞIRIM”
“Malatya’da herkese aynı gözle bakacağım” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:
“Belediyeyi yönetirken adil olacağımı herkes bilsin. İşçiler arasında ayrım yapmayacağım. Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım. Pandemi ve depremde ayrım yapmadan herkese, her yere ulaşmaya çalıştık. Biz parti meselesi olarak değil; Malatya, memleket meselesi olarak bakıyoruz. Depremin ilk anından itibaren sanki Malatya’da deprem yaşanmamış algısı vardı. 11 il büyük felaket yaşadı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş yıkıldı ama en çok ticaretin yapıldığı çarşısı yıkılan yer Malatya. Ama maalesef Malatya’da deprem olmamış algısı vardı. Bunun nedeni Malatya’nın siyasetçilerinin ‘Her şey iyi, güllük gülistanlık’ demelerinden kaynaklandı. Ben cadde cadde, sokak sokak gezdim ve Malatya’nın ne hale geldiğini gösterdim. Televizyon kanallarını getirdim canlı yayınlarla Malatya’nın durumunu anlattım. AFAD’ın paylaşımı tuzu biberi oldu. Malatya’nın ne hale geldiğini görmüyorlar mı? Sesimizi yükselttik, Malatya’nın ne halde olduğu anlaşıldı. KOSGEB kredilerinde Malatya dördüncü sırada, yapılan konutlara bakın Malatya’da kaç, diğer illerde kaç konut yapılmış. ‘Veli Ağbaba gelirse muhalefet bu şehri nasıl yönetecek? Konutlar nasıl yapılacak? Hizmet nasıl gelecek?’ diyorlar. AK Partili belediye başkanı bakanlar hizmet yapmadığında bir şey söyleyemez ama Veli Ağbaba yakalarından tutar. Malatya’ya haksızlık yapılırsa kim olursa olsun yakasını yırtarım. Malatya için babamı tanımam.”
“MALATYA’NIN KALKINMASI VE AYAĞA KALKMASI İÇİN GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR”
Ağbaba, depremin üzerinden bir yıldan fazla bir sürenin geçtiğine dikkat çekerek,
“Malatya’ya bir yılda yapılanlara bakın. Bir de muhalefetin yönettiği kentlere bakın. Adana’da da deprem oldu. Adana her yıl festival yapıyor. Depremde uygun değil ama Portakal Çiçeği Festivali yapıyor, binlerce insan geliyor, üç gün geliyor ve kentteki herkes kazanıyor. Film festivali yapılıyor. Bu tür etkinlikleri Malatya’ya getireceğiz. Malatya’nın kalkınması ve ayağa kalkması için güçlü bir kadromuz var. Düzgün bir yönetimle şehri ayağa kaldıracağız. Bunu biz yaparız. Malatya için herkesle görüşüyorum. Herkesin desteğini alıyorum. Şehrin sorunlarını, dertlerini biliyorum; ben bu şehirde doğup, büyüdüm. İyi gününde, kötü gününde bu memlekette oldum. Şehri de ayağa kaldıracağıma inanıyorum”
diye konuştu.
“KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK”
Göreve gelir gelmez ilk olarak yerinde dönüşüme başlayacaklarını kaydeden Ağbaba, yerinde dönüşümün belediyenin garantörlüğünde yapılacağını ifade etti. Malatya’da hızlı bir şekilde konut üreteceklerini, kentsel dönüşüme başlanacağını söyleyen Ağbaba, “Kimse mağdur olmayacak. Yapacağımız çalışmalarla Malatya ayağa kalkacak ve gelişecek” dedi.
Ağbaba, yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine gideceğini ifade ederek,
“Sosyal yardımlar üç kat artacak. İhtiyaç sahiplerini tespit edeceğiz ve onlara yardım yapacağız. İşe alımlarda da adil olacağız. İhtiyaç sahibi, evinde hiç çalışanı olmayanları işe alacağız. İl ve ilçe başkanından referans istemeyeceğiz. İstihdam ofisleri kuracağız. Malatya’da fabrikalar personel bulamıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak meslek edindirme kursları açacağız. Teknik elemanlar yetiştireceğiz. İstihdam sorununu kısa sürede çözeceğiz. Malatya’nın ismini Türkiye’ye değil dünyaya duyuracağım”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.