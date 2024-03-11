Namağlup takımın teknik direktörünü merak ettiniz mi?

Malatyaspor’un namağlup olarak 2’nci Ligden 1’inci Lige yükseldiği 1983-1984 sezonunda teknik direktörlük görevinde bulunan Nihat Atacan görev yaptığı dönem boyunca sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı. Malatyaspor’un namağlup olarak şampiyonluk yaşadığı 83-84 sezonunun efsane kadrosu ile birlikte tarihe damga vuran bir de teknik direktörü vardı.

Nihat Atacan görev yaptığı dönem boyunca sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı.

EN PARLAK DÖNEMİNİ MALATYASPOR’DA YAŞADI

Efsane kadronun başındaki teknik adam Nihat Atacan 83-84 sezonunda sarı kırmızılı takımın 2’nci Ligden 1’inci Lige yükselmesinde büyük rol alarak kariyerini taçlandırdı. Atacan, teknik direktörlük kariyerinin en parlak dönemini Malatyaspor’da, en parlak futbolculuk dönemini ise Eskişehirspor’da yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Eyüpspor, Eskişehirspor, Edirnespor, Balıkesirspor, Göztepe, Kocaelispor, Malatyaspor, Sakaryaspor, Denizlispor, Adanaspor gibi takımlarda görev alan Atacan, Türkiye U21 takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Türk futbolunda efsane isimler arasında yer alan Nihat Atacan Malatya futbolu içinde önemli bir yere sahip. Teknik direktör olarak en fazla Eskişehirspor’da görev yapan Atacan, 1970’li yıllarda zirve mücadelesi veren Eskişehirpsor’un en önemli futbolcularından olma başarısını göstermişti. Futbolculuk dönemlerinde “Tığ Nihat” lakabı ile taraftar ile bütünleşen Eskişehir doğumlu Nihat Atacan, 2020 yılında Eskişehir’de geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu sevenlerini korkutsa da, 82 yaşında olan teknik hoca yaşayan efsane olarak isimlendiriliyor.