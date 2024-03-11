Güllaç nasıl yapılır işte tarifi

Güllaç, Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar gelen ve tadını kaybetmeyen bir tatlıdır. Ramazan aylarında özellikle tercih edilen bu hafif tatlı, içerisindeki cevizler ve üzerine serpilen antep fıstığı ile daha da lezzetlenir.

Malzemeler:

12 adet güllaç yaprağı

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı

Kiraz şekerlemesi

Yapılışı:

İlk olarak, sütü ve şekeri bir tencereye alın ve şekerler tamamen eriyene kadar ısıtın. Sütü çok fazla kaynatmanıza gerek yok, sadece şekerlerin erimesi yeterlidir.

Sütü oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Sütü çok fazla ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek olmayabilir. Süt kaynarsa tatlı hamurumsu bir kıvam alabilir, bu nedenle el yakmayacak kadar ısıda olması önemlidir.

Derin bir tepsiye parlak kısımları üstte olacak şekilde bir güllaç yaprağı yerleştirin.

Güllacın her tarafını ıslatacak şekilde birkaç kepçe süt dökün.

Bu işlemi altı güllaç yaprağı için tekrarlayın. 6. katın üzerine ceviz serpin ve diğer güllaç yapraklarını da aynı şekilde ıslatarak yerleştirin.

Kalan şekerli sütün içine isteğe bağlı olarak 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyin ve tatlıyı bu karışım ile gezdirin. Gül suyunun kozmetik amaçlı olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız tatlıyı en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Servis etmeden önce isteğe göre üzerini toz Antep fıstığı ve kiraz şekerlemesi ile süsleyin. Afiyet olsun.

Kaynak: Haber Merkezi