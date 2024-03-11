“İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ve istikbalimizin simgesidir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşı, necip Türk Milletinin bağımsızlık inancıyla, imkânsızlıklar ve bin bir zorluk içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin o günkü manevi ve milli ruhla mısralara dökülmüş şanlı destanıdır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yayımladığı mesajında, “Merhum Mehmet Akif Ersoy’un, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmıştır” cümlelerine yer verdi.

“BU BİLİNCİ AŞILAMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

“İstiklal Marşı’mız, kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut aşılamış, milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olmuştur. Bağımsızlığımızın ve istikbalimizin simgesi olan İstiklal Marşı'na saygı duymak, her bir mısrasında şehitlerimizin aziz hatıralarının olduğunu bilmek, gençlerimize bu bilinci aşılamak hepimizin görevidir” şeklinde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Merhum Mehmet Akif Ersoy, şiirini imanı ve davası için yazan ve bizlere İstiklal Marşı gibi bir şiiri miras bırakan, aziz milletimizin yetiştirdiği büyük bir değerdir. Onun ahlaki duruşu ve inandığı değerlerden sapmadan yaşayışı hepimize örnek olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı’mızın kabulünün 103’üncü yıl dönümünü canı gönülden kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Kaynak: BÜLTEN