Ramazan ayı boyunca, oruç tutanlar için sahur oldukça önemli.Sahur vaktinde su içmenin uygun olup olmadığı ise merak edilen önemli konular arasında.

Din İşleri Yüksek Kurulu'na yöneltilen soru şu şekildedir: "Sahur vaktinde ezan okunurken su içilir mi?"

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap ise şu şekildedir:

İmsak vakti, gecenin sona erdiği ve sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlamasıyla okunmaktadır. Bu nedenle, ezanın başlamasıyla birlikte yemeyi içmeyi bırakmak gerekir. Ancak, ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.

Yani ezandan önce lokmanızı aldıysanız ve o sırada ezan okunmaya başladıysa ağzınızdaki lokmayı çiğneyip yutabilirsiniz. Su içmek için de aynı kural geçerlidir.

Dolayısıyla, sahur vaktinde su içmek isteyenler için ezan okunurken su içmekte bir sakınca yoktur.

Bu açıklama, oruç ibadeti hakkında vatandaşların kafasındaki önemli bir soruya netlik kazandırmıştır. Ramazan ayında oruç tutanların, sahur vaktinde su içme konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşüne göre hareket edebilecekleri anlaşılmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi