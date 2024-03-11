11 Mar 2024 - 12:46 - Gündem

Malatya’da kaç rezerv alanı var?

Malatya’da 22 alanın rezerv alanı belirlendiğini dile getiren Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar rezerv alanından çıkarılan hiçbir yer bulunmadığını belirtti. Bunun büyük bir imkan olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar?” dedi.