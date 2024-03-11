Malatya’da kaç rezerv alanı var?

Malatya’da 22 alanın rezerv alanı belirlendiğini dile getiren Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar rezerv alanından çıkarılan hiçbir yer bulunmadığını belirtti. Bunun büyük bir imkan olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar?” dedi.
Malatya’da kaç rezerv alanı olduğunu Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı. Önemli açıklamalarda bulunan Yazıcı, rezerv alan konusunun şehrin lehine olduğunu dile getirdi.
Burada gizli saklı bir şey olmadığını dile getiren Yazıcı, burada iyi niyetin olduğunu kaydetti.
“BU BÜYÜK BİR İMKÂN”
“Önceden bir alan rezerv alanı olarak düşünüldü” diyen Vali Yazıcı, şunları kaydetti:
“Rezerv alan neye göre belirleniyor? Ticari faaliyetin yoğun olması, o bölgede ciddi bir yıkımın olması gerekiyor. Rezerv alanının genişlemesi şehrin lehine olan bir şey. Belirlenen alanlarda düşürülen yer yok. Şu alan rezerv alanından çıkartılsın dediğimiz bir yer şu ana kadar olmadı. Şehrin genelinde toplamda 22 rezerv alan belirlendi. Bu büyük bir imkân. Yerinde dönüşümde sen yaptın, ötekinin parası yok yapamadı. Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar? İsterse 10 bin metrekare iş yeriniz olsun, isterse 100 dairen olsun AFAD Kanununa göre bir konut, bir iş yeri alabilirsiniz. Kentsel Dönüşüm Kanunuyla sizin binanız hemen hemen aynı metrekarede yapılacak. 2 bin metrekare kapalı alanının varsa, 2 bin metrekare bizim dizayn ettiğimiz altı iş yeri üstü konut olmak üzere bir alanınız olacak. Devlet olarak bu binayı yapacağız, anahtarını vereceğiz, daha sonra siz AFAD Kanununa göre 20 yılda ödeme yapacaksınız. Bu büyük bir imkân. Şehrin bir anda ayağa kalkmasını önemsiyorum.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.