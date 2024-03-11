Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak?

Proje tanıtım toplantısı gerçekleştiren AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, Emlak Konut veya TOKİ’nin el attığı evlerin değerinin 20 milyon TL olacağını ileri sürdü.
“ALANI DA KÜÇÜLSE 15-20 MİLYON TL EDECEK”
“30 rezerv alanımız vardı. Biz bu sayıyı 35’e yükselttik ve daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir arkadaş ile konuyu görüştüm. Şu anda 42 rezerv alanımız var. Bu rezerv alanların sayısını artırıyoruz ve alanlarını genişletiyoruz” diye konuşan Sami Er,
“TOKİ ve Emlak Konut rezerv alanlara girecek. Rezerv alanlardaki evler sağlamsa tabi ki dokunmayacağız. Ama bu hasarsız bina denilen binaları satsam 2 milyon kadar eder ama yeni yapılacak olan evlerin alanı da küçülse 15-20 milyon TL edecek. Emlak Konut ve TOKİ’nin el attığı konut 20 milyon TL. Ben bunun gerçekleştiğini çok gördüm. Bu konuda bir bilgilendirme yapacağız ileride. Rezerv alan çalışmalarımız devam ediyor gittikçe de yaygınlaştırılacak. Vatandaşlarımızdan özellikle belediyemize ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olmasını istirham ediyorum”
ifadelerine yer verdi.
Yeni yapılacak konutların değerinin ne kadar olacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.