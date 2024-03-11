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Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak?

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Geçtiğimiz günlerde proje tanıtım toplantısı gerçekleştirerek belediye başkanı olması halinde yapılacak projelerini aktaran AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er rezerv alan sayısının artırıldığını, Emlak Konut veya TOKİ tarafından yapılacak evlerin değerinin 15-20 milyon TL olacağını ifade etti.

Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak mask
Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak
Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak
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Proje tanıtım toplantısı gerçekleştiren AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, Emlak Konut veya TOKİ’nin el attığı evlerin değerinin 20 milyon TL olacağını ileri sürdü.

Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak?

“ALANI DA KÜÇÜLSE 15-20 MİLYON TL EDECEK”

“30 rezerv alanımız vardı. Biz bu sayıyı 35’e yükselttik ve daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir arkadaş ile konuyu görüştüm. Şu anda 42 rezerv alanımız var. Bu rezerv alanların sayısını artırıyoruz ve alanlarını genişletiyoruz” diye konuşan Sami Er,

“TOKİ ve Emlak Konut rezerv alanlara girecek. Rezerv alanlardaki evler sağlamsa tabi ki dokunmayacağız. Ama bu hasarsız bina denilen binaları satsam 2 milyon kadar eder ama yeni yapılacak olan evlerin alanı da küçülse 15-20 milyon TL edecek. Emlak Konut ve TOKİ’nin el attığı konut 20 milyon TL. Ben bunun gerçekleştiğini çok gördüm. Bu konuda bir bilgilendirme yapacağız ileride. Rezerv alan çalışmalarımız devam ediyor gittikçe de yaygınlaştırılacak. Vatandaşlarımızdan özellikle belediyemize ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olmasını istirham ediyorum”

 ifadelerine yer verdi.

Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak?

Yeni yapılacak konutların değerinin ne kadar olacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak?

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11 Mar 2024 - 12:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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