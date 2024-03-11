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Vali Ersin Yazıcı’dan 12 Mart mesajı

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İstiklal Marşı’mızın kabulünün 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, milli marş olarak kabulünün 103. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Ersin Yazıcı’dan 12 Mart mesajı mask
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı yayımladığı mesajda, “Milli marş para ile yazılmaz’ diyerek Türk milletinin zaferini, yüceliğini, bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla ifade ederek gönülleri fetheden Mehmet Akif, milletine adadığı bu şiiri kendisine ait görmemiş ve verilen ödülü askerlerin ihtiyaçları karşılanması için kahraman ordumuza bağışlamıştır. Milli marşımızla aziz milletimizin kutsal değerlerine olan inancını, vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu destanlaştırmıştır” şeklinde konuştu.

“MEHMET AKİF ERSOY’U RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

Vali Ersin Yazıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda verilen mücadeleleri ve her kelimesinde vatan sevgisi, her dizesinde inanç ve kararlılık olan İstiklal Marşı’mızın anlam ve önemini, yeni nesillere en iyi şekilde anlatmak öncelikli görevimizdir. Ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmek ve bu eşsiz eseri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmasını sağlamak temel gayemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı’mızın milli marş olarak kabulünün 103’üncü yıl dönümünde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin her bir kahramanını ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.”

 

Kaynak: BÜLTEN

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11 Mar 2024 - 12:23 Malatya- Gündem

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