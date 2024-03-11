Ülkü Ocakları ay boyunca iftar yemeği verecek

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı Ramazan Ayı boyunca iftar yemeği vereceğini duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı (Kışla Caddesi) binamızda iftar yemeği vereceğiz. Ramazan ayı boyunca vereceğimiz iftar yemeğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.
Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, “Bildiğiniz üzere deprem sonrası yaklaşık altı ay önce Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin emir ve talimatlarıyla Kışla Caddesi üzeri ve okullarımızda hafta içi her öğlen, özellikle öğrenci kardeşlerimiz ve tüm vatandaşlarımıza yaklaşık 250 kişilik çorba ikramında bulunuyoruz. Şimdi ise on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının gelmesi ile birlikte her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ‘Ocak Sofrası İle Gönül Birliği’ adı altında ramazan ayı boyunca Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı (Kışla Caddesi) binamızda iftar yemeği vereceğiz. Ramazan ayı boyunca vereceğimiz iftar yemeğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.