Cömertoğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), ‘Eğer kullar, Ramazan’ın faziletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi’ buyurmaktadır” diyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu “Yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği bu mübarek ayın feyzinden ve bereketinden istifade edebilmek için en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahibi akrabalarımızı ve komşularımızı gözetmeli, yardım elimizi uzatmalıyız. Kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi sonlandırmalı; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için çaba göstermeliyiz. Rabbim, müminler için oldukça önemli olan bu mübarek aydan en güzel şekilde istifade edebilmeyi her birimize nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

“RAMAZAN AYIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Cömertoğlu yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygu ve düşüncelerimle;

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayımızın milletimiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri, hayır ve hasenatları, sadaka ve zekâtlarımızı katında en güzel şekilde kabul ve makbul eylesin. Bizleri bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı’na erişen kullarından eylesin. Ramazan ayımız mübarek olsun.”

Kaynak: BÜLTEN