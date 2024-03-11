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Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek! mask
Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!
Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Güneşli, Başkaya, Ayyıldız(şenoba), Cumhuriyet., Gazi bölgelerine,

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çavuşhan, Atatürk(Kumçatı), Aşağı, Toptepe, Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Güneyce, Çavuşhan, Atatürk(Kumçatı), Aşağı, Çadırlı, Nasırhan, İkizce bölgelerine,

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Dicle, Kapılı bölgelerine,

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Atakent, Yukarı, Turgut Özal, Kurtuluş, Özbek bölgelerine,

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Kuştepe, Çatal, Kuştepe, Kurtuluş, Dirsekli, Koçbeyi, Akçay, Belkis, Kayaboyun, Boğaz, Yeni(Kasrik), Bahçelievler(Kasrik), Kızılsu, Çanaklı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

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11 Mar 2024 - 12:09 Şirnak- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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