Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Acar, Çiftlikköy, Eryeri, İstasyon, Çiftlikköy, Göllü, Eskin, Yukarıyeniköy, Dara, Yeniköy, Esentepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Düzlük, Yandere, Sulak, Yukarıyeniköy, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Düzlük, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Nur bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Akıncı, Ortaköy, Karademir, Hüyüklü, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Saray, Kısmetli, Bethkustan, Başyurt, Safa, Kılavuz, Değerli, Çukurdere, Ulaş, Belen, Yanılmaz, Bostanlı, Baysun bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alibey, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bozok, Gölbaşı, Çayköy, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Yüksektepe, Demet, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Akçapınar, Konur, Atatürk, Beşevler, Akalın, Eşme, Altıntoprak, Tanrıverdi, Doyuran, Akyüz, Akalın, Eşme bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Üçkuyu, Sakızlı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.