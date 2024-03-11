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Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek mask
Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek
Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Acar, Çiftlikköy, Eryeri, İstasyon, Çiftlikköy, Göllü, Eskin, Yukarıyeniköy, Dara, Yeniköy, Esentepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Düzlük, Yandere, Sulak, Yukarıyeniköy, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Düzlük, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Nur bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Akıncı, Ortaköy, Karademir, Hüyüklü, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Saray, Kısmetli, Bethkustan, Başyurt, Safa, Kılavuz, Değerli, Çukurdere, Ulaş, Belen, Yanılmaz, Bostanlı, Baysun bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alibey, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bozok, Gölbaşı, Çayköy, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Yüksektepe, Demet, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Akçapınar, Konur, Atatürk, Beşevler, Akalın, Eşme, Altıntoprak, Tanrıverdi, Doyuran, Akyüz, Akalın, Eşme bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Üçkuyu, Sakızlı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı ilçeleri etkilenecek

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11 Mar 2024 - 12:06 Mardin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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