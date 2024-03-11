Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Servi Köyü Yenişehir Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Bahçebaşı Köyü Bahçebaşı Mevkii, Çobançeşmesi Köyü, Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii, Çaybaşı Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Dinarbey Köyü, Yeni Mahallesi, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Yeni Mahallesi, Dilektepe Köyü, Elbaşı Köyü, Göksu Köyü, Yenidal Köyü Yeşilova Mevkii, Boğlan Mahallesi, Halime Pınar Mahallesi, Merkez Mahallesi, Yenidal Köyü Karan Mezra, Kültür Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Şimşirpınar Köyü Çıkrıklı Mezra, Şimşirpınar Köyü, Eşmetaş Köyü, Elmasırtı Köyü, Kırık Köyü, Tarhan Köyü, Kale Köyü Merkez Mevkii, Asmakaya Köyü, Arslanbeyli Köyü, İnandık Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.