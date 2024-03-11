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Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde Fırat Elektrik Dağıtım yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat! mask
Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!
Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Servi Köyü Yenişehir Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Bahçebaşı Köyü Bahçebaşı Mevkii, Çobançeşmesi Köyü, Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii, Çaybaşı Köyü bölgesine,

Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Dinarbey Köyü, Yeni Mahallesi, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü bölgelerine,

Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Yeni Mahallesi, Dilektepe Köyü, Elbaşı Köyü, Göksu Köyü, Yenidal Köyü Yeşilova Mevkii, Boğlan Mahallesi, Halime Pınar Mahallesi, Merkez Mahallesi, Yenidal Köyü Karan Mezra, Kültür Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Şimşirpınar Köyü Çıkrıklı Mezra, Şimşirpınar Köyü, Eşmetaş Köyü, Elmasırtı Köyü, Kırık Köyü, Tarhan Köyü, Kale Köyü Merkez Mevkii, Asmakaya Köyü, Arslanbeyli Köyü, İnandık Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bingöl Genç Yedisu Solhan ilçeleri dikkat!

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11 Mar 2024 - 11:54 Bingöl- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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