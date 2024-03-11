Elazığ’da Merkez Ağın ve Arıcak ilçeleri etkilenecek!

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ağın ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, Yenipayam Köyü, Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra, Samançay Köyü Armutlu Mezra, Samançay Köyü Gümüşsuyu Mezra, Samançay Köyü, Bademli Köyü, Öğrendik Köyü Tarlabaşı Mezra, Başpınar Mahallesi, Pulköy Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek Köyü Uzun Söğüt Mezra, Simserkis Mahallesi, Gümüşyaka Mahallesi, Küplüce Köyü Akyıldız Mezra, Küplüce Köyü Albayrak Mezra, Küplüce Köyü, Kaplanbağ Mahallesi, Haberci Mahallesi, Küplüce Köyü Ilıcak Mezra, Pınarbaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Zeynet Mahallesi, Yoğunbilek Köyü, Karakaş Köyü Til Mezra, Karakaş Köyü, Ziyaret Mahallesi, Kutlu Düğün Mahallesi, Bozçavuş Köyü, Çay Mahallesi, Serinevler Mahallesi, Yaylabaşı Mahallesi, Göründü Köyü, Merkez Mahallesi, Erbağı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.