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Kayseri ve Kahramanmaraş’ta saatler sürecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri ve Kahramanmaraş’ta saatler sürecek mask
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Melikören, Avşarsöğütlü mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Sakarçiftliği Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kesir, Büyükcanlı, Küçükcanlı, Culha mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Alınoluk Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Bahçelievler, Karaçay, Sarıerik, Emiroğlu, Dedepaşa, Osmandede, Ördekdede, Çiçek, Han Obası, Çöçelli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı Mahallesi Soğukpınar Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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11 Mar 2024 - 11:42 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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