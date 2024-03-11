Kayseri ve Kahramanmaraş’ta saatler sürecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Melikören, Avşarsöğütlü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Sakarçiftliği Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kesir, Büyükcanlı, Küçükcanlı, Culha mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Alınoluk Mahallesi’ne,
Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Bahçelievler, Karaçay, Sarıerik, Emiroğlu, Dedepaşa, Osmandede, Ördekdede, Çiçek, Han Obası, Çöçelli mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı Mahallesi Soğukpınar Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.