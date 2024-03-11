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DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

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Hasan Varol Mahallesi, Deniz Sokakta bulunan ve 3 bloktan oluşan DSİ Yeşilevler sitesinin B ve C blokları yıkılmayı bekliyor. Depremlerden sonra boşaltılan blokların son hali başta orada ikamet eden vatandaşlar ve mahalle sakinleri olmak üzere birçok kişiyi hüzünlendiriyor. 

DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor mask
DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor
DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor
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Malatya’nın en büyük yarayı aldığı 6 Şubat tarihli depremlerde birçok bina ağır hasar almış ve yıkımı gerçekleştirilmişti. Ancak hala şehrin ara sokaklarında tehlike arz eden ve yıkılmayı bekleyen birçok bina mevcut.

DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi, Deniz Sokakta bulunan ve 3 bloktan oluşan DSİ Yeşilevler sitesinin B ve C blokları 6 Şubat tarihli depremlerde ağır hasar aldı.

DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

Depremlerin ardından boşaltılan blokları şimdilerde hurdacılar mesken tuttu. Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin ardından Malatya’nın birçok bölgesinde olduğu gibi burada da hurdacılar kapı ve pencereleri sökmek için bu apartmana giriyorlar.

DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

Mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak bir an önce tehlike arz eden bu binaların yıkılmasını talep ediyorlar.

DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

6 Şubat tarihli ikiz depremlerde DSİ Yeşilevlerin B ve C blokları ağır hasar alırken hasarsız olan A Blok’ta vatandaşlar hala ikamet etmeye devam ediyor.

DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

Bir zamanlar Malatya’nın en güzel binalarından olan ve çevresindeki ağaçlık alanlar ve bahçesi ile görenlerin dikkatini çeken alan şimdilerde çöp yığınları ile dolu.

DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

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11 Mar 2024 - 11:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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