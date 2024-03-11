DSİ Yeşilevler yıkılmayı bekliyor

Malatya’nın en büyük yarayı aldığı 6 Şubat tarihli depremlerde birçok bina ağır hasar almış ve yıkımı gerçekleştirilmişti. Ancak hala şehrin ara sokaklarında tehlike arz eden ve yıkılmayı bekleyen birçok bina mevcut.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi, Deniz Sokakta bulunan ve 3 bloktan oluşan DSİ Yeşilevler sitesinin B ve C blokları 6 Şubat tarihli depremlerde ağır hasar aldı.

Depremlerin ardından boşaltılan blokları şimdilerde hurdacılar mesken tuttu. Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin ardından Malatya’nın birçok bölgesinde olduğu gibi burada da hurdacılar kapı ve pencereleri sökmek için bu apartmana giriyorlar.

Mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak bir an önce tehlike arz eden bu binaların yıkılmasını talep ediyorlar.

6 Şubat tarihli ikiz depremlerde DSİ Yeşilevlerin B ve C blokları ağır hasar alırken hasarsız olan A Blok’ta vatandaşlar hala ikamet etmeye devam ediyor.

Bir zamanlar Malatya’nın en güzel binalarından olan ve çevresindeki ağaçlık alanlar ve bahçesi ile görenlerin dikkatini çeken alan şimdilerde çöp yığınları ile dolu.