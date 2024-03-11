Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp ve Lice ilçeleri etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Alipınar, Fatih, Körhat, Muradiye, Yunus Emre, Fatih, Körhat, Muradiye, Yunus Emre, Alipınar, Özdemir, Çarıklı, Şeyh Şamil, Mevlana Halit, Şeyh Şamil bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç, Kortaş, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Azıklı, Güneştepe, Bereketli, Yeniköy, Gözlü, Olgun, Doğanköy, Akçakale, Buzluca, Keklik, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Bagür, Bozyer, , , Yayvantepe, Sabırlı, Dallıdağ, Çukurdere, Kemaliye, Yoncalı, Gözekaya, Yakacık, Çayköy, Makam Dağı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Balcılar, İsapınar, Kamberli, Tepe, Doruk, Arapkent, Harmanlı, Meydanköy, Öncülü, Çataltarla, Dikmencik, Bölümlü, İsapınar, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Koğuk, Yenice, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Bozçalı, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Derbent, İsapınar, Doruk, Ağıllı, Koğuk,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tepecik, Pınarbaşı, Kurudeğirmen, Harmanlı, Yazır, Taşlık, Soylu, Hisarkaya, Koğuk, Sanayi, Seyrantepe, Korukçu, Kamberli, Başhan, Gedikbaşı, Kopmaz, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Arapkent, Aşağıoba, Akköy, Güzelköy, Sancaklı, Çataltarla, Kılavuztepe, Meydanlık, Ağıllı, Karapınar, Yenice, Kurudeğirmen, Kocahüyük bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Petekkaya, Karataş, Aynalı, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Yoğun, Bayat, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Kartaltaşı, İkiçeltik, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Eski, Bozçalı, Şükürlü, Beşpınar, Altınakar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Bademli, Dedeköy, Süslü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Kırkkaşık bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Güleç, Akbulak, Bayır, Temran, Barın bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Zümrüt, Yaprak, Çıralı, Kıyı, Dallıca, Üçdamlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yolaç, Başıbüyük, Tokluca, Görmez, Güçlü, Gündüz, Akyol, Otluk, Yolarası, Akçeltik, Başdeğirmen bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Küçükakören, Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Fabrika, Dokuzçeltik, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çaytepe, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Tanışık, Elidolu, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.