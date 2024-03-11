Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan bir namaz. Peki teravih namazı nasıl kılınır? Bu arada teravih namazının vakti, yatsı namazının arkasından sabah namazına kadar geçen süredir. Ancak uygulamada vitir namazından sonra kılınıyor. İşte ayrıntılar…

NİYET:

Teravih namazına niyet edilirken, imama uyarak kılınıyorsa "Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Ferdi olarak kılınıyorsa "Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

REKATLAR:

REKAT

Eller kulak hizasına kaldırılarak namaza başlanır. Sübhaneke duası okunur, Euzu Besmele çekilir, Fatiha Suresi okunur, Zammı Sure ya da ayetler okunur. Ardından rükuya gidilir, semahutlara gidilir, tekrar secde yapılır. Sonra ikinci rekata geçilir.

Rekat: İmam Fatiha ve zammı sure okur, rükuya gidilir, semahutlara gidilir, tekrar secde yapılır, oturulur ve dualar okunarak selam verilir.

3 ve 4. Rekat: İlk iki rekatta olduğu gibi kılınır. Dört rekâtın sonunda dualar okunarak selam verilir.

Rekat Sayısı: Geleneksel olarak teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınır. Ancak evde daha az rekâtla da kılınabilir.

Teravih Namazının Vakti: Teravih namazının vakti, yatsı namazının arkasından sabah namazına kadar geçen süredir. Ancak uygulamada vitir namazından sonra kılınmakta.

KADINLAR VE TERAVİH NAMAZI

Kadınlar, teravih namazını evde kılmaları daha faziletli olsa da, camide cemaatle kılmalarında da bir sakınca yok.

Teravih Namazının Farzı: Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Yani Peygamber Efendimiz'in sürekli yaptığı sünnetlerden biri.

Kaynak: Haber Merkezi