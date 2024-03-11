- Sağlık

11 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

11 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Akademi Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:60, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Göztepe Eczanesi

Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:25\B

24 saat açık

Paşahan Eczanesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camii altı, geçici ticaret alanı, No: E 1-1

24 saat açık

Ebru Eczanesi

Güngör Caddesi, Gülay Sokak, Esenlik Market Güngör Şubesi ilerisi, Volkan Kitapevi bitişiği

24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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11 Mar 2024 - 10:16 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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