11 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
11 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Akademi Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:60, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık
Göztepe Eczanesi
Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:25\B
24 saat açık
Paşahan Eczanesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camii altı, geçici ticaret alanı, No: E 1-1
24 saat açık
Ebru Eczanesi
Güngör Caddesi, Gülay Sokak, Esenlik Market Güngör Şubesi ilerisi, Volkan Kitapevi bitişiği
24 saat açık
Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.