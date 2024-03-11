Malatyalılar dikkat sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

METEOROLOJİ MALATYA’YI UYARDI

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü bölge için şu uyarılarda bulundu:

“Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Bölgemiz genelinde hafif yer yer orta şiddette zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı az bulutlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı az bulutlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı az bulutlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı az bulutlu 11 derece,

Battalgazi: Parçalı az bulutlu 14 derece,

Darende: Parçalı az bulutlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı az bulutlu 11 derece,

Doğanyol: Parçalı az bulutlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı az bulutlu 10 derece,

Kale: Parçalı az bulutlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı az bulutlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı az bulutlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı az bulutlu 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu 13 derece”