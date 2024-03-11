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Malatya’da Yeşilyurt Pütürge Hekimhan Doğanşehir ve Yazıhan etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Yeşilyurt Pütürge Hekimhan Doğanşehir ve Yazıhan etkilenecek mask
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, Samanköy mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Ağalar mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Güzelyurt, Dursunlu, Güzelyayla, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Kızılhisar, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, İkizce mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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11 Mar 2024 - 09:59 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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