Filistinli hastalara Malatya’da umut ışığı

Malatya’da sağlık turizmi açısından önemli bir konuma sahip olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, geçen yıl Filistinli hastalar da dahil olmak üzere yurt dışından gelen birçok kişiye umut oldu.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, 1990 yılında Devlet Hastanesine ait barakalarda geçici olarak hizmete başladı. Sağlık alanında ülkemizin en önemli hastane projesi olan Turgut Özal Tıp Merkezinin temeli 1991 yılında atıldı ve beş yıl içerisinde tamamlanarak 1996 yılında hizmete girdi. Hastane, sağladığı sağlık hizmetleri ile bölge hastanesi olup komşu ülkelerden de hasta kabul ediyor. Karaciğer naklinde dünyada ilk üçe giren hastane, böbrek nakli, kemik iliği transplantasyonu, yanık merkezi ile geniş kapsamlı hizmetler veriyor.

1.238 YATAKLI ANA BİNA

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1.238 yataklı ana bina, 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 152 yataklı Karaciğer Nakli Hastanesi olmak üzere birbirine birleşik üç ana binada 187.000 m2 kapalı alanda; 15 branşta 316’sı yoğun bakım olmak üzere toplam 1.607 hasta yatağına sahip durumda. Hastane 41 branşta 114 poliklinik odası ve modern tıp teknolojisi ile donatılmış 39 ameliyathane odası ile dışa bağımlı olmadan üçüncü basamak sağlık hizmeti veriyor.

TÖTM’DE SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık turizmi açısından da önemli bir konuma sahip olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2023’te de depremlere rağmen aktif bir süreç yaşandı. Hastanenin 2023 yılı sağlık turizmi verileri şu şekildeydi:

Ocak 9

Şubat 0

Mart 7

Nisan 0

Mayıs 0

Haziran 4

Temmuz 8

Ağustos 18

Eylül 3

Ekim 17

Kasım 27

Aralık 15

TOPLAM 108

ÜLKELERE GÖRE SAĞLIK TURİZMİ SAYILARI

2023 yılı ülkelere göre sağlık turizmi sayıları ise şu şekildeydi:

Azerbaycan 3

İngiltere 1

Gürcistan 1

Kırgızistan 1

Rusya 1

İran 4

Kamerun 1

Filistin 2

TOPLAM 14

SAĞLIK TURİZMİ HASTALARININ BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI

2023 yılı sağlık turizmi hastalarının bölümlere göre dağılımı da şu şekildeydi:

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 1

Psikiyatri Ana Bilim Dalı 1

Dermatoloji Ana Bilim Dalı 1

Üroloji Ana bilim Dalı 1

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 6

Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı 1

Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı 2

Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 1

Romotoloji Ana Bilim Dalı 2

Nöroloji Ana Bilim Dalı 2

Endokrinoloji Bilim Dalı 2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1

Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı 9

TOPLAM 33