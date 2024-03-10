Malatya’da hangi ilçede kaç seçmen oy kullanacak?

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Malatya’da da hareketli günler yaşanıyor. Peki, Malatya’da kaç sandıkta kaç seçmen oy kullanacak? İşte detaylar…

İŞTE O SAYILAR

Akçadağ’da 117 sandıkta 25 bin 265 seçmen oy kullanacak.

Arapgir’de 69 sandıkta 8 bin 670 seçmen oy verecek.

Arguvan’da 51 sandıkta 6 bin 525 kişi oyunu kullanacak.

Battalgazi’de 260 sandıkta 189 bin 523 seçmen oy verecek.

Darende’de 101 sandıkta 20 bin 433 kişi oy verecek.

Doğanşehir’de 106 sandıkta 28 bin 202 kişi oy kullanacak.

Doğanyol’da 21 sandıkta 8 bin 670 seçmen oy kullanacak.

Hekimhan’da 92 sandıkta 16 bin 370 kişi oyunu kullanacak.

Kale’de 32 sandıkta 5 bin 319 seçmen oyunu verecek.

Kuluncak’ta 32 sandıkta 6 bin 854 kişi oy verecek.

Pütürge’de 93 sandıkta 12 bin 300 seçmen oy verecek.

Yazıhan’da 50 sandıkta 12 bin 132 kişi oy kullanacak.

Yeşilyurt’ta 322 sandıkta 207 bin 57 kişi oy verecek.

Toplamda 1346 sandıkta 547 bin 320 seçmen oy kullanacak. Dolayısı ile Büyükşehir için oy verecek seçmen sayısı 547 bin 320…

EN ÇOK OY HANGİ İLÇEDE?

Bu bağlamda en çok sandık ve seçmen sayısına sahip ilçelerin başta Yeşilyurt ve Battalgazi olmak üzere Akçadağ, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan olduğu da görüldü.