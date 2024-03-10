Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Türkülerin diyarı Arguvan’ın ismi nereden geliyor? Malatya’nın bu ilçesi sürekli yer değiştiriyor

Malatya’da türkü, bağlama, müzik denilince akla Arguvan gelir. Sadece burada değil, ülke genelinde de bu böyle bilinir ve her yıl türkü festivali yapılır. Peki, Arguvan ismi nereden geliyor, anlamı ne? Tarihi 4. yüzyıla dayanan bu ilçenin merkezi neden sürekli değişiyor? İşte Arguvan ile ilgili bilmediğimiz birbirinden kıymetli bilgiler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19529539/turkulerin-diyari-arguvanin-ismi-nereden-geliyor-malatyanin-bu-ilcesi-surekli-yer-degistiriyor



Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

Son zamanlarda sakin günler geçiren Malatya geçtiğimiz hafta 3.0 üzeri büyüklükte 2 deprem yaşadı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19526888/bu-hafta-malatyada-kac-deprem-oldu



Bakanlık ve Mahkeme “ağır hasarlı” dedi Binaya “güçlendirme” pankartı asıldı

Malatya’da yeni yapılardan olan bir bina 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Karakavak Mahallesi üzerinde olan binanın iddiaya göre orta hasarlıya çevrilmesi için müteahhit mahkemeye gitti ancak Malatya 1. İdare Mahkemesi itirazı reddetti ve “bina ağır hasarlıdır” dedi. Buna rağmen binaya güçlendirme yapılacağına dair bir pankartın asılması ise tepkileri beraberinde getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19525312/bakanlik-ve-mahkeme-agir-hasarli-dedi-binaya-guclendirme-pankarti-asildi



Malatya’nın yeni spesiyali “çağrı tatlısı” Hiç duydunuz mu?

Malatya’da Ramazan telaşı yaşanırken özellikle iftar sonrasında tüketilecek tatlılar, en çok satışa sunulan ürünler arasında yer aldı. Bilindiği gibi Malatya’nın iftar sonrası en önemli ve çok fazla talep gören tatlısı yassı kadayıf… Ancak şu sıralar başka bir ürün daha dikkat çekiyor ve bunun da Malatya spesiyali olduğu söyleniyor: Çağrı tatlısı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19524296/malatyanin-yeni-spesiyali-cagri-tatlisi-hic-duydunuz-mu



Kıyafetlerinizin etiketini koparmayın! İşte nedeni… Kıyafetlerinizde “P” işareti varsa dikkat!

Kıyafet aldıktan hemen sonra yapılan ilk iş boyun kısmında olan etiketi kesmektir. Ama işin uzmanına göre, bu oldukça yanlış! Çünkü yıkama talimatlarının olduğu bu etiket, bazen paranızın çöpe gitmesini engelleyebiliyor. Ancak en önemlisi kuru temizlemeci ihtiyacı olduğu zaman kurtarıcı olabiliyor. Peki, kıyafetlerimizin etiketlerinde bulunan “P” işaretinin anlamı nedir? İşte tüm merak edilenlerin cevabı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19526514/kiyafetlerinizin-etiketini-koparmayin-iste-nedeni-kiyafetlerinizde-p-isareti-varsa-dikkat



Malatya’da “hatimle teravih” kılınacak camiler

On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayına bugün itibari ile girmiş bulunuyoruz. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Malatya Müftülüğü tarafından il genelinde toplamda 5 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19525681/malatyada-hatimle-teravih-kilinacak-camiler