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Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da ilk teravih namazı kılındı. Camiler doldu taştı.

Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu mask
Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu
Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da ilk teravih namazı kılındı. Camiler doldu taştı.

Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu

Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri dolduran Malatyalılar, özelikle kent merkezinde bulunan Kernek Karagözler Camii'ne akın etti. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazını eda eden vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ile İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze için dua etti.

Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu

Namaz öncesi vaaz eden Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bereketle dolu olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. 

Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Mar 2024 - 21:48 Manisa- Yaşam

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