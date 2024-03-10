Malatya’da ilk teravih namazında camiler doldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da ilk teravih namazı kılındı. Camiler doldu taştı.
Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri dolduran Malatyalılar, özelikle kent merkezinde bulunan Kernek Karagözler Camii'ne akın etti. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazını eda eden vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ile İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze için dua etti.
Namaz öncesi vaaz eden Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bereketle dolu olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.