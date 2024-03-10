Bingöl’de elektrik kesintisi: Merkez ve Karlıova dikkat!

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Açıklamaya göre, 11 Mart 2024 Pazartesi günü, kesinti olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Yarın Bingöl merkezde 09.30 ile 16.00 arasında işletme bakım çalışması nedeniyle, Dedebağı Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, Umaklı Köyü Merkez-Y.Yumaklı Mevkii, Doğanlı Köyü Merkez Mevkii, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Dedebağı Köyü Esenler Mezra bölgelerine,

Yarın merkezde 08.30 ile 10.00 arasında Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ile 13.00 arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Döşengi Mah., Merkez Mah., Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mah., Güzgülü Köyü, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Kaynarpınar Köyü, Sarıkuşak Köyü, Dinarbey Köyü, Yeni Mah., Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü, Yağmurpınar Köyü, Koşan Mah., Kaşıklı Köyü, Gelinpertek Köyü, Ayanoğlu Köyü, Kabayel Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.