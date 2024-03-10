Kontrolden çıkan ambulans devrildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yoldan çıkan ambulans devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgilere olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli kara yolunda meydana geldi. Bir hasta için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Şans eseri ekipler kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine giden vinç ile ambulans kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.