- Gündem

Kontrolden çıkan ambulans devrildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yoldan çıkan ambulans devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kontrolden çıkan ambulans devrildi mask
Kontrolden çıkan ambulans devrildi
Kontrolden çıkan ambulans devrildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yoldan çıkan ambulans devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kontrolden çıkan ambulans devrildi

Edinilen bilgilere olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli kara yolunda meydana geldi. Bir hasta için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Şans eseri ekipler kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine giden vinç ile ambulans kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan ambulans devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, kar yağışı, ambulans, kaza, maddi hasar, Yüksekova-Şemdinli kara yolu

10 Mar 2024 - 20:23 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL