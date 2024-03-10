Kontrolden çıkan ambulans devrildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yoldan çıkan ambulans devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli kara yolunda meydana geldi. Bir hasta için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Şans eseri ekipler kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine giden vinç ile ambulans kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı