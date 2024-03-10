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Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı: İşlek bölgede panik

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Van’ın en işlek noktasında bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı: İşlek bölgede panik mask
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Van’ın en işlek noktasında bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı: İşlek bölgede panik

Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının müdahale ettiği çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, polis ekipleri yolu tekrar ulaşıma açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Mar 2024 - 20:20 - Gündem

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