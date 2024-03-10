Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te: Taraftarların coşkulu karşılama

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere kente ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftarın coşkulu karşılama ve tezahüratlarıyla heyecan dolu bir atmosferde karşılandı.

Beşiktaş kafilesinin Gaziantep'e varmasıyla birlikte havalimanında büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Taraftarlar, oyunculara çiçekler ve coşkulu tezahüratlarla destek verirken, takımı motive etmek için ellerinden geleni yaptılar.

Siyah-beyazlı ekip daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy.

Kart cezalısı Omar Colley dışında, Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kadroda bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı