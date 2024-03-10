Prof. Dr. Sezai Yılmaz’dan Arguvan’da bağımsız adaya açık destek

Dünyaca ünlü Malatyalı Cerrah Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Işık ve İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile birlikte Arguvan’ı ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimleri için Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş’a desteğini açıkladı.

Arguvanlı bilim insanı İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Işık, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile birlikte Arguvan Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş’ın Arguvan’daki seçim ofisini ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimleri için Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş’a desteğini açıkladı.

Arguvan’ın Mehmet Kızıldaş’ın belediye başkanlığı döneminde, inanılmaz bir değişim yaşadığını belirten Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Mehmet Kızıldaş’ın seçim ofisinde yaptığı konuşmada,

“Arguvan Kızıldaş ile inanılmaz bir değişim yaşadı; Mehmet Başkan’ın bir dönem daha başkanlık yapmasının ilçemiz adına, iyi olacak diye düşünüyorum. Başkanımızın, bir dönem daha başkanlık yapmasını arzu ediyoruz. Türkiye çapında Arguvan'ı temsil etme, Arguvan'ı daha iyi yerlere taşıma konusunda çok başarılı birisi ve her yerde bu yönüyle saygınlık ve takdir kazandı”

şeklinde konuştu.

Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı

Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve beraberindeki Prof. Dr. Burak Işık ve Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Arguvan’da kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ve Malatya’yı karaciğer naklinin dünya çapındaki merkezi haline getiren Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ı ağırlamaktan ve ziyaretinden büyük onur duyduklarını söyledi.

DAHA ÖNCE GELECEKTİ ANCAK PROGRAMI ERTELENDİ

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Arguvan’a gelmeyi daha önceki bir tarih için planladığını, ancak geçirdiği bir ameliyat nedeniyle ziyareti ancak bugün gerçekleştirebildiğini belirterek, bu ziyarette Prof. Dr. Temel Yılmaz’ın da bulunmasını planladıklarını, ancak zorunlu bir seyahati nedeniyle katılamadığını, önümüzdeki günlerde Arguvan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Arguvan’da seçim sürecinin demokratik bir atmosferde geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Sezai Yılmaz,

“Seçimler ne kadar demokrasi şöleni denilse de biraz da zorlu geçiyor. Seçimin Arguvan'da dostluk kardeşlik ve huzur ortamı içinde sonlanmasını temenni ediyorum”

dedi.

“ARGUVAN İNANILMAZ OLUMLU BİR DEĞİŞİM YAŞADI”

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş’ın 10 yıllık başkanlık sürecinde, Arguvan’ın çehresini modern bir şehircilik bağlamında inanılmaz olumlu şekilde değiştirdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ben 1998 yılında Malatya'ya geldim ve 26 yıldır Malatya'dayım. Uzunca bir süre. Burada çok sayıda belediye başkanı tanıdım, Arguvan’da. Hepsi güzel şeyler başarmak istediler bunun için çabaladılar. Hepsi iyi niyetli insanlardı ve iyi niyetle bir şeyler yapmak istediler. Ama şu bir gerçek ki, Arguvan, Mehmet Kızıldaş zamanında inanılmaz bir değişime, olumlu bir değişikliğe uğramış bir ilçe. Biz de bundan çok mutlu olduk ve gurur duyduk. İlçenin bu kadar nezih ve hoş bir hal alması bizi çok mutlu etti. İyi bir eğitimle, iyi bir vizyonla büyükşehirlerde bir takım iş çevreleriyle yakın tanışıklıkla Arguvan'a çok güzel hizmetler kazandırdı. Arguvan'da çok olumlu bir değişim yaşandı. Ben Malatya'da hemen her ilçeye gidiyorum veya o ilçelerden belediye başkanları ziyaretimize geliyor. Gerçekten Arguvan bunların arasında çok hızlıca bir değişim yaşadı. Kendi bölümümdeki arkadaşlarımla zaman zaman burada toplantılar yaptık, onlar da iyi yöndeki bu değişime tanıklık ediyorlar ve Mehmet Bey'in başarılı çalışmalarından bahsediyorlar. Bunlar bir Arguvanlı olarak beni çok mutlu ediyor.”

“ARGUVANLI OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM”

Mehmet Kızıldaş’ın Arguvan için ürettiği hizmetlerin Arguvan’ın kentsel gelişimine olduğu kadar kültürel ve sosyal zenginliklerinin de dünyaya tanıtılmasına önemli projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Prof. Dr. Sezai Yılmaz,

“Dolayısıyla Mehmet Kızıldaş bu dönemde sıkıntısız bir seçim süreci yaşasın, her şey olması gerektiği gibi olsun ama demek ki siyasetin doğasında böyle şeyler var. Fakat görüyorum ki Mehmet Kızıldaş burada zaten Arguvanlıların büyük desteğini almış, gönüllerine girmiş, hakikaten inanılmaz bir kalabalık ve istek var. Bir dönem daha burada belediye başkanlığı yapması ilçemiz adına iyi olacak diye düşünüyorum. Türkiye çapında Arguvan'ı temsil etme, Arguvan'ı daha iyi yerlere taşıma konusunda çok başarılı birisi ve her yerde bu yönüyle saygınlık ve takdir kazandı. Böyle bir ortamda sizlerle birlikte olduğum için çok çok mutluyum. Arguvanlı olduğum için ayrıca çok mutluyum ve bununla gurur duyuyorum”

şeklinde konuştu.

PROF. DR. IŞIK: BEN ARGUVANLI DEĞİLİM AMA…

Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile birlikte Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş’ı ziyaret eden İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Işık da yaptığı konuşmada,

“Ben Arguvan'ı Sezai Yılmaz hocamla tanıdım. Arguvanlı değilim, burada oy hakkım da yok ama Arguvan'ın Mehmet Başkan ile ne kadar büyük değişim yaşadığını buraya zaman zaman Sezai Hocamla yaptığım ziyaretlerle tanığım. Diğer belediyelerle ilişkileri, oturup kalkmasını bilen bir insan olması, bunu Arguvan'a hizmet olarak taşımasına tanığım. Onun hizmetlerini kimse inkâr edemez, o yüzden kayıtsız kalamadım ve gelmek istedim”

sözlerine yer verdi.

PROF. DR. BÜLENT YILMAZ: ARGUVANLI OLMAKTAN NE KADAR ÇOK ÖVÜNSEK DE…

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz da konuşmasında,

“Ben Malatya'ya 2007 yılında geldim. Tabi dışarıda Arguvanlı olmaktan ne kadar çok övünsek de, Malatya’da çalıştığımız için çok fazla gelip gitmemiz olmuyordu ama Mehmet Başkanımdan sonra biz Arguvan’la çok ciddi bir bağlantımız oldu ve birçok çalışma ile projeler yürüttük. Arguvan bir anda büyüdü ve farklı bir boyuta geçti. Bu zaten görünür bir şey. Bunun için özel bir laf etmeye gerek yok. Ben bu gelişimin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ve Başkanım Mehmet Kızıldaş'a başarılar diliyorum”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN