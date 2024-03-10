Antalya 4.8 ile sallandı: Uzmanlar ne dedi?

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar, burada aynı depremlerin tekrar edebileceğini açıkladı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Akdeniz'de Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde kısa süreli hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 26 kilometre olarak açıkladı.
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,
“Antalya açıklarında 21 km derinlikte 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin merkez üssüne yakın daha önce olmuş bir depremin odak mekanizması çözümüne baktığımızda eğik birleşenli doğrultu atımlı bir kırık üzerinde olduğu gözükmekte. Ayrıca doğu batı yönlü aynı düzlemde pek fazla depremin olmadığı bu bölgenin 4,9 ve üzeri depremlerin tekraren üretebileceğini bize göstermekte. Ayrıca buradaki kırığın zamanla karakteristik özelliğinin kuzey yönlü oluşan baskı sonucunda ters bindirme bir kırığa dönüşebileceğini de düşünüyorum”
ifadelerini aktardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.