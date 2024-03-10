- Yaşam

Malatya’da kaç kişi vefat etti?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sahar Gülbeyaz'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Kılavuz’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Yeşilyurt,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Kendirci’nin taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

84 yaşında vefat eden ve Elbistan, Kahramanmaraş Mezarlığına defnedilen Hürü Şeker’in taziye adresi: Elbistan, Kahramanmaraş,

72 yaşında vefat eden ve Pertek, Tunceli Mezarlığına defnedilen Cevriye Dürü’nün taziye adresi: Pertek, Tunceli,

74 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan Mezarlığına defnedilen Zeynep Levent’in taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.”
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, vefat, malatyada vefat edenler, taziye adresleri, hekimhan, battalgazi, yeşilyurt

10 Mar 2024 - 17:05 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL