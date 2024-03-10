Geçit: “İki yıl içinde depremin izlerini ortadan kaldıracağız”

Tecde Konteyner esnafını ve Yaş Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret eden AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit,

“İki yıl içinde Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde depremin izlerini ortadan kaldıracağız”

dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat depreminin ardından dükkanları hasar gören Tecde Mahallesi’ndeki konteyner esnaflarını ziyaret etti. Esnaf gezilerine bir yenisini daha ekleyerek esnafların sorunları dinleyen İlhan Geçit, ardından Yaş Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret ederek 'Hayırlı işler' temennisinde bulundu. Esnaflara en geç 2 yıl içinde depremin izlerini silecekleri sözünü veren Geçit, esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

“BİZE GÜVENİN VE SABIRLI OLUN”

Esnafların kendilerine güvenmesini ve sabırlı olmasını isteyen Geçit, şunları söyledi:

“Esnaflarımızı ekmek teknelerinde ziyaret ederek, istek ve önerilerini yerinde dinledik. Esnaflarımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminin ardından esnaflarımızın dükkanları hasar gördü. Sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Merkezi hükümetin desteği ile birlikte Malatya’da büyük çalışmalar yapacağız. İki yıl içinde Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde depremin izlerini ortadan kaldıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu şehirde depremin tüm izlerini yok edeceğiz. Bize güvenin ve sabırlı olun.”

YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ ESNAFINI DA UNUTMADI

Prof. Dr. İlhan Geçit, Tecde Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretinden sonra Yaş Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret etti. Burada Hal Esnafı ile sohbet eden, sorun ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, esnafın sorununa 31 Mart seçimlerinin ardından neşter vuracaklarının altını çizdi.

Geçit,

“Hal binası Malatya’nın kalbi. Malatya’yı temsil anlamında bir mihenk taşı. Yüz yıllık afetten bu yüz yıllık ağır enkazdan şehri çıkaracak bir ekip lazım. Deneyim donanım çok önemlidir. Bu ekipte karşınızda. Bize vereceğiniz güçlü destek ile sorunlarınıza neşter vuracağız. Sebze hali için de açık çek veriyorum, esnafımızın ortak toplumsal talebi için ne gerekiyorsa yapacağız”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN