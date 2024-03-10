Yıldırım: “Bazıları bizden rahatsız oluyor; olsunlar”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilal Yıldırım,
“Biz bazılarının yaptığı gibi milletin malına mülküne değil, mutluluğuna ortak oluruz. Bazıları Yeniden Refah Partisi’nden çok rahatsız oluyor, olsunlar. Kul hakkı yiyenler, belediyelerin kasalarını boşaltanlar, belediyelerin arazilerini ve mülklerini peşkeş çekenler elbette bizden rahatsız olacak”
dedi.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve partililer Darende’ye giderek, burada Darende Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Eser ile esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundular.
Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Kimsenin gölgesinde değil, Milli Görüş çizgisinde seçimlere giriyoruz. Baba ocağım Darende’de partimize büyük bir destek gelecektir”
dedi.
“BİZ MİLLETİN MALINA MÜLKÜNE DEĞİL, MUTLULUĞUNA ORTAK OLURUZ”
Bilal Yıldırım,
“Halkımızı milli görüş belediyeciliği ile 1 Nisan’da buluşturacağız, Halkımızın dertleriyle dertlenecek bir yerel yönetim iktidarı geliyor. Milletini mutlu etmek için yola çıkmış olan Yeniden Refah Partisi kadroları tüyü bitmemiş yetim hakkını korur, kollar ve emaneti yerine getirir. Biz bazılarının yaptığı gibi milletin malına mülküne değil, mutluluğuna ortak oluruz. Biz birilerinin yaptığı gibi beytül mala değil, büyük milletimizin sevincine ortak oluruz. O bazıları Yeniden Refah Partisi’nden çok rahatsız oluyor, olsunlar. Kul hakkı yiyenler, belediyelerin kasalarını boşaltanlar, belediyelerin arazilerini ve mülklerini peşkeş çekenler elbette bizden rahatsız olacak. Gerçek Milli Görüşçüler siyaset sahnesine yeniden çıkınca, Milli Görüşü yıllardır taklit edenler tül tül dökülmeye başladı. Kimsenin gölgesinde değil, Milli Görüş çizgisinde seçimlere giriyoruz”
ifadelerini kaydetti.
“ADİL BİR ŞEKİLDE REZERV ALAN HARİTASI ÇIKARDIYSANIZ KORKMANIZA GEREK YOKTUR”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım şunları söyledi:
“Günlerdir AK Parti’ye rezerv alan haritalarını açıklamaları çağrısında bulunuyorum. Bu çağrımı bir kez daha yapıyorum; yüreğiniz varsa, cesaretiniz varsa buyurun rezerv alan haritalarını açıklayın. Hak ve hukuk içinde, adil bir şekilde rezerv alan haritası çıkardıysanız korkmanıza gerek yoktur. Eğer rezerv alan haritaları adil olarak çıkartılırsa biz sonuna kadar destekleyeceğiz. Eğer milletin malına çöküp, kendi partililerinizin malını mülkünü koruyan bir rezerv alan haritası çıkarırsanız sonuna kadar da bu işin karşısında olacağız, peşini de bırakmayacağız. Çünkü biz millet için siyaset yapıyoruz. Biz milletin malına mülküne değil, mutluluğuna ortak oluruz. Aramızdaki fark bu.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.