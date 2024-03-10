10 Mar 2024 - 16:45 - Siyaset

Yıldırım: “Bazıları bizden rahatsız oluyor; olsunlar”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilal Yıldırım, “Biz bazılarının yaptığı gibi milletin malına mülküne değil, mutluluğuna ortak oluruz. Bazıları Yeniden Refah Partisi’nden çok rahatsız oluyor, olsunlar. Kul hakkı yiyenler, belediyelerin kasalarını boşaltanlar, belediyelerin arazilerini ve mülklerini peşkeş çekenler elbette bizden rahatsız olacak” dedi.