AK Partili başkan adaylarından Eski Malatya’da çıkarması

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Eski Malatya’da vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Partili Başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi ilçesine bağlı Eski Malatya’da vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in de katıldığı programda ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, birlik ve beraberlik mesajları verirken, AK Parti Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Eski Malatya’nın tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekerek bölgeye önemli hizmetler yapıldığını kaydetti.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise göreve gelmelerinin ardından ayrım yapmadan herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet edeceklerini ifade ederek, ağa paşa olmaya değil hizmetkar olmak için yola çıktıklarını söyledi.

“KENTTİN 50 İLA 100 YILINI ETKİLEYECEK”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit de, depremde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın ayağa kalka bilmesi için iktidar desteğinin önemine vurgu yaparak, 31 Mart’ta verilecek kararın kenttin 50 ila 100 yılını etkileyeceğini belirtti.



Programda son olarak konuşan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise Eski Malatya’yı çok iyi tanıdığını kaydederek, daha önce bölgedeki tarihi surlar için başlatılan çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

Er, Eski Malatya’da, depremlerde hasar alan tüm kültür varlıklarını ayağa kaldıracaklarını aktararak, bölge çiftçisine tarımsal anlamda da her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Er, 2 yılda kentteki kalıcı konut ihtiyacının karşılanarak vatandaşların evlerine kavuşmalarını sağlayacaklarını ifade ederek, yeni çarşıdaki çalışmalarının ise bir yılda tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN