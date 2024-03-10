Son zamanlarda sakin günler geçiren Malatya geçtiğimiz hafta 3.0 üzeri büyüklükte 2 deprem yaşadı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

KAÇ DEPREM OLDU?

Sismik Harita verilerine göre Malatya genelinde son bir haftada 100 deprem oldu. Ancak bu depremlerin büyük çoğunluğu 1.0 ve üzeri, 2.0’ye ulaşamayan çok küçük sarsıntılardı. Hatta bazı depremler 1.0’in altında bir değere sahipti.

DOĞANŞEHİR’DE 3.4

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık veriler 3.0 ve üzeri kaç depremin olduğunu ortaya koydu. Buna göre Malatya’da yaşanan 2 deprem 3.0 ve üzeri büyüklüğündeydi. En büyük sarsıntı 9 Mart Cumartesi günü Doğanşehir’de yaşanan 3.4 büyüklüğündeki depremdi.

AKÇADAĞ’DA 3.1

Öte yandan 5 Mart Salı günü Akçadağ’da da 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ayrıca 12 deprem 2.0 ve üzeri büyüklüğe sahipti.

HANGİ İLÇEDE DEPRELER DAHA FAZLA OLDU?

Genellikle depremler 1.0 ve 3.0 aralığında gerçekleşti. Depremlerin daha çok Doğanşehir ve Yeşilyurt’ta yaşandığı, ayrıca Battalgazi, Pütürge, Akçadağ’da da yoğunluklar olduğu görüldü.