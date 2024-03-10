31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Hekimhan ilçesindeki çalışmalarını yoğunlaştıran Cumhur İttifakı’nın MHP’li Hekimhan Belediye Başkan adayı Memet Tabaroğulları,

“Cumhur İttifakı Hekimhan’da zafere hazırlanıyor. Daha önce yaptığımız hatalarla kazanabileceğimiz seçimleri kaybettik. Bu kez gerçekten güçlü, dürüst ve projeleri ile özlenen Hekimhan’ı inşa edecek bir adayla sahadayız”

dedi.

Hekimhan’ın MHP ve Ak Parti ilçe teşkilatları tarafından organize edilen “Hekimhanlılar Buluşması” Malatya merkezdeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Yoğun ilgi gören toplantıda ilk konuşmayı yapan MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, Hekimhan’ın bu kez hizmeti tercih edeceğine inandığını ifade ederek,

“Cumhur İttifakı Hekimhan’da zafere hazırlanıyor. Daha önce yaptığımız hatalarla kazanabileceğimiz seçimleri kaybettik. Bu kez gerçekten güçlü, dürüst ve projeleri ile özlenen Hekimhan’ı inşa edecek bir adayla sahadayız. Memet Tabaroğulları, devlet tecrübesi bilgi ve birikimi ile Hekimhan’ı ayağa kaldıracaktır”

şeklinde konuştu.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Salim Akyüz ise seçim sürecini büyük bir heyecan ve coşkuyla sürdürdüklerine dikkat çekerek,

“Hekimhan 31 Mart tarihinden sonra Cumhur İttifakı’nın hizmetleri ile tanışacak. Malatya Büyükşehir’de adayımız Samı Er ile Hekimhan Belediye Başkanlığını kazanacağına canı gönülden inandığımız Sayın Memet Tabaroğulları, birbirleriyle omuz omuza vererek hem Malatya’yı hem Hekimhan’ı kalkındıracaklar. Ben inanıyorum, Memet Tabaroğulları Hekimhan’a yakışacak bir başkan olacak”

dedi.

“HEKİMHAN’I PROJELERİMİZLE İHYA EDECEĞİZ”

Hekimhanlılar Buluşması’nda cumhur ittifakının MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları ise

“Bu hava şartlarına rağmen hemşerilerimin salonu doldurması ve bizleri yalnız bırakmaması benim için çok değerli. Bu 31 Mart günü Hekimhan’ın vereceği kararı da çok net bir şekilde yansıtmaktadır”

şeklinde başladığı konuşmasında,

“Hekimhan’ı projelerimizle ihya edeceğiz”

ifadelerine yer verdi.

Toplantıya katılanlara önemli projelerle ilgili bilgiler veren Tabaroğulları,

“Yer altı ve yer üstünde önemli bir potansiyele sahip Hekimhan ne yazık ki hak etmediği şekilde geri kalmış ve yaşam standartları arzu edilen noktaya gelememiştir. Hekimhan halkı bu durumdan memnun değil. Biz 40’ın üzerindeki yeni projelerimizle birlikte Hekimhan’ı 100 nüfusa göre planlayacağız. Eğitime sınırsız destek vereceğiz ve geleceğin teminatı olan gençlerimizin eğitimi bizim önceliğimiz olacak. Ayrıca gençlerimizin kaliteli zaman geçireceği mekanlar ve sportif alanlar oluşturacağız. Emeklilere sanatsal faaliyetlerde de bulunabilecekleri merkezler kuracağız. Kadınlarımızı destekleyeceğiz. Hekimhan’ı projelerimizle ihya edeceğiz. Bu kardeşinize güvenin, sahip çıkıp destek verin. Zorlukları birlikte aşacağız”

diye konuştu.

Hekimhanlıların yoğun katılımda bulundukları toplantı yemek ikramı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı