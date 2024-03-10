Kıyafetlerinizin etiketini koparmayın! İşte nedeni… Kıyafetlerinizde “P” işareti varsa dikkat!

Kıyafet aldıktan hemen sonra yapılan ilk iş boyun kısmında olan etiketi kesmektir. Ama işin uzmanına göre, bu oldukça yanlış! Çünkü yıkama talimatlarının olduğu bu etiket, bazen paranızın çöpe gitmesini engelleyebiliyor. Ancak en önemlisi kuru temizlemeci ihtiyacı olduğu zaman kurtarıcı olabiliyor. Peki, kıyafetlerimizin etiketlerinde bulunan “P” işaretinin anlamı nedir? İşte tüm merak edilenlerin cevabı…

İnsanlar var olmaya başladığı andan itibaren giyim her zaman ihtiyaç haline geldi. Dünyanın her yerinde kuru temizlemeler temiz kıyafet adına imdada yetişti. Özellikle ev hanımları kıyafet yıkarken bazı lekeleri çıkarmakta zorluk yaşarken kuru temizleme işletmecileri kullandıkları özel solüsyonlarla ev hanımlarını bu durumdan kurtarıyor.

Dünyanın her yerinde insan var olup giyindikçe kuru temizleme mesleği bitmez. Giyimde vatandaşların sağlığına öncelik veren kuru temizleme işletmecisi Uğur Önal, kanserojen içeren maddelerin vücuda entegre edilmesinin önüne geçilmesi için özel solüsyonlar kullanarak kıyafetlerin temizlendiğini söyledi.

ADI ÜSTÜNDE KURU VE SU DEĞMEDEN YIKANIR

Kuru temizlemenin anlamını açıklayan işletme sahibi Uğur Önal,

“Adı üzerinde kuru ve su değmeden çalışır. Özellikle solüsyon, solvent adı verilen maddenin makineye girmesiyle çalışır. Su değmeden ve elbiseleri yıpratmadan temizliğini yapar. Tertemiz bir şekilde giysileri çıkarır”

dedi.

“P İŞARETİ OLAN HER ŞEY KURU TEMİZLEMEYE…”

İşletmeci Önal, kuru temizlemenin kıyafet üzerindeki etkisini şu şekilde anlattı:

“Kıyafetlere derken içerisinde etiketleri olur. Bizi rahatsız ettiği için keseriz. Onu kesmek iyi bir şey değil. Çünkü aldığımız giysilerde yıkama talimatı vardır. P işareti olan her şey kuru temizlemeye girer. Özellikle yağ lekelerini hiçbir makine ve deterjan çıkaramaz. Mutla ki surette kuru temizlemeye gelir.”

“BİZDE DETERJAN KULLANILMAZ”

Kuru temizlemede kıyafetlerin yıkanmasında deterjan yerine özel solüsyon kullanıldığını söyleyen işletmeci Önal,

“Leke çıkarma masasında görülen lekeler orada çıkartılarak esnetilir. Daha sonra talimatına uygun bir şekilde makinalara atılır. Özel solüsyonlarla yıkanır. Bizde deterjan kullanılmaz. En iyi sıvı deterjan kullanılır. Çünkü çoğu kanserojen içeriyor. Her leke için ayrı kimyasal vardır. Yağ, mürekkep, şarap, ruj ve oje gibi aklınıza gelebilecek tüm lekeler için ayrı solüsyonları vardır. Kıyafetlerin temizlenmesi 2 saat sürüyor”

şeklinde konuştu.

Kuru Temizlemeci Uğur Önal, kıyafetlerin temizlenmesinde belli ürünler kullandığını söyleyerek,

“Konsolumuz ve perkloriktilerimiz var. Ben sıvı deterjan olarak siyahlarda bir markanın deterjanını kullanıyorum. Ama perkloriktilerimiz bu temizlemeye giren solvent olarak kullanılır”

dedi.

KIYAFETİ KÜÇÜLTEN SU

Kıyafetlerin çekmesi ve renk ataması temelinde su olduğunu söyleyen işletmeci Uğur Önal,

“Kıyafetin küçülmesi ve renk atması suyla yıkamaktan kaynaklı olan bir şeydir. Kuru temizlemede kesinlikle orijinal gibi çıkar. Amacı budur. Kıyafetin daha uzun süreli giyinilmesi için yapılan bir uygulamadır. Aynı zamanda kıyafet üzerindeki kokular giderilirken fabrika kokusu üzerinde kalır”

şeklinde konuştu.

“HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK”

İşletmeci Önal, sağlığın her şeyden öncelik olduğunu söyleyerek,

“Kuru temizleme kesinlikle güvenli. Ben iş yeri açmadan önce kuru temizlemeyi çok kullanıyordum. Her şeyden öne sağlık. Daha sonra da bizim için önemli olan şey giysinin yıpranmamasıdır. Bugün fiyatlar belli bir mont alsak 7-8 bin TL bunun yıpranması 7-8 bin TL demek. Evde yapılacak bir iş değil. Çünkü makinası 50 bin euro ve burada ki makinanın eve kurulması gerekiyor oda mümkün değil”

ifadelerini kullandı.

Son olarak kıyafetlerini kuru temizlemeye götürmeyi düşünenlere tavsiyede bulunan işletmeci Önal,

“Kuru temizleme lükse kaçıyor gibi ama inanın ben çoğu müşterime söylüyorum. Evde ufak lekeleri evde halletsinler ve giysilerini yıpratmasınlar. Evdeki maliyeti kuru temizleme maliyetine vurursak zaten arasında çok az meblağ kalıyor. Ne yorulmaya ne de giysilerin yıpranmasına değer”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.