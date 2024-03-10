- Yaşam

Vatandaş da esnaf da memnun

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Malatya’da çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı. Alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu söyledi. Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise durumdan memnun olduklarını söylediler.

Vatandaş da esnaf da memnun mask
Vatandaş da esnaf da memnun
Vatandaş da esnaf da memnun
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Malatya’da çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı. Alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu söyledi. Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise durumdan memnun olduklarını söylediler.

Vatandaş da esnaf da memnun

Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan ayı başlarken çarşı ve pazarlar hareketlendi. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşların özellikle sebze ve meyve çeşitlerine ilgi gösterdikleri gözlemlendi. Deprem nedeniyle 11 ayın sultanı Ramazan ayını buruk karşıladıklarını kaydeden vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu belirerek, sahur ve iftar için hazırlık yaptıklarını söylediler.

Vatandaş da esnaf da memnun

Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise, Ramazan ayı dolayısıyla haraketlilik yaşandığını ifade ederek, durumdan memnun olduklarını söylediler.

Vatandaş da esnaf da memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Mar 2024 - 14:42 Malatya- Yaşam

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