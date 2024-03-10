Vatandaş da esnaf da memnun

Malatya’da çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı. Alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu söyledi. Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise durumdan memnun olduklarını söylediler.
Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan ayı başlarken çarşı ve pazarlar hareketlendi. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşların özellikle sebze ve meyve çeşitlerine ilgi gösterdikleri gözlemlendi. Deprem nedeniyle 11 ayın sultanı Ramazan ayını buruk karşıladıklarını kaydeden vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu belirerek, sahur ve iftar için hazırlık yaptıklarını söylediler.
Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise, Ramazan ayı dolayısıyla haraketlilik yaşandığını ifade ederek, durumdan memnun olduklarını söylediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.