Malatya’da ilk teravih, ilk sahur, ilk iftar

Tüm Müslüman alemi için bu akşam ilk teravih zamanı. Geceden sonra Ramazan ayının ilk sahuru ve yarın akşam saatlerinde ilk iftar yapılacak. Peki, Malatya’da ilk teravih, ilk sahur ve ilk iftar hangi saatlerde? İşte cevabı…

Malatya, bereketli ve manevi atmosferiyle Ramazan ayını karşılıyor. Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü yani yarın başlayacak olan Ramazan ayı, binlerce Müslüman için oruç tutma ve ibadet etme fırsatı sunacak.

İLK TERAVİH

İlk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen yatsı namazı vaktinde kılınacak. Teravih namazı ikişer ve dörder rekat şeklinde olup toplamda 20 rekat olarak kılınıyor. Malatya’da ilk teravih bu akşam saat 19.52’den sonra yapılacak.



İLK SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Malatya'da sahur vakti 2024 Ramazan imsakiyesine göre 05.16 olarak belirlendi. İftar vakti ise 18.37 olarak açıklandı.

BİR HAFTALIK MALATYA İMSAKİYESİ

GÜN İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 11 Mart Pazartesi 05:16 06:37 12:42 16:00 18:37 19:52

2 12 Mart Salı 05:14 06:35 12:41 16:01 18:38 19:53

3 13 Mart Çarşamba 05:13 06:34 12:41 16:01 18:39 19:54

4 14 Mart Perşembe 05:11 06:32 12:41 16:02 18:40 19:55

5 15 Mart Cuma 05:10 06:31 12:41 16:02 18:41 19:56

6 16 Mart Cumartesi 05:08 06:29 12:40 16:03 18:42 19:57

7 17 Mart Pazar 05:07 06:28 12:40 16:03 18:42 19:58