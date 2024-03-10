“Müminler için bağışlanma mevsimi”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
“Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayı, müminler için bir bağışlanma mevsimidir”
dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yayımladığı mesajında; on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yasadıklarını belirterek,
“Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan Ayı; kırgınlık ve dargınlıkların ortadan kalktığı, gülümsemenin sadaka olduğu, güçlünün güçsüze yardım ettiği, küçüğün sevilip büyüğün sayıldığı mukaddes bir aydır. Bu mübarek ayda, kitabımız Kur’an-ı Kerim insanlık âlemine inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içerisinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Manevi dünyamızda müstesna bir yere sahip olan bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize hamd-ü senalar ediyorum. Sevgi ve merhamet kapılarının ardına kadar aralandığı Ramazan Ayını; özünde yer alan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla, dua ve ibadetlerimizle layığıyla idrak edebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan Ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Bu vesileyle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam Âleminin mübarek Ramazan-ı Şerif Ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. Ramazan’ın tüm insanlığa huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini diliyor, sevdiklerimizle bir arada sağlık ve sıhhat dolu bir bayrama ulaşmamızı temenni ediyorum”
diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.