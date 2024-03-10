10 Mar 2024 - 14:20 - Siyaset

“Müminler için bağışlanma mevsimi”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayı, müminler için bir bağışlanma mevsimidir” dedi.