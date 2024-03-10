Elazığ’a kesinti uyarısı: 11 Mart’a dikkat!

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Açıklamaya göre, 11 Mart 2024 Pazartesi günü, kesinti olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Yarın Elazığ merkezde 09.00 ile 16.00 arasında yatırım çalışması nedeniyle, Sakabaşı Köyü, Ortaçalı Köyü, Öksüzuşağı Köyü Aydınlar Mezra, Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra, Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra, Gülpınar Köyü Sarıtosun, Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Bölüklü Köyü Yağızlar Mezra, Konacık Köyü bölgelerine,

Yarın merkezde 09.00 ile 12.00 arasında Sürsürü Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ile 16.00 arasında işletme ve bakım çalışması nedeniyle Ağın ilçesine bağlı Bahadırlar Köyü, Öğrendik Köyü, Beyelması Köyü, Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezra, Akpınar Mah., Şenpınar Mah. bölgelerine,

Yarın merkezde 13.00 ile 16.30 arasında ULU KENT Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek.