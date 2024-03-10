Malatya’da “hatimle teravih” kılınacak camiler

On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayına bugün itibari ile girmiş bulunuyoruz. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Malatya Müftülüğü tarafından il genelinde toplamda 5 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

Teravih namazı kılmanın yanı sıra hatim yapmanın da sevabına ulaşmak ve 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar, bu yıl da hatimle teravih kılınan camilere akın edecekler.

Bir dönem unutulmaya yüz tutan Teravih namazının hatimle kılınması geleneği şimdilerde tekrar bir canlılık kazanarak, Ramazan ayının vazgeçilmezi haline geldi.

Aralarında Battalgazi ilçesinde bulunan Eyüp Sultan Camii ve Yeşilyurt ilçesinde bulunan Ahmediye Camii’nin bulunduğu toplam 5 camide başlatılacak olan hatimle teravih namazı geleneği bu Ramazan ayında da devam ettirilecek.

HATİMLE TERAVİH NASIL KILINIR?

Yatsı namazının cemaatle kılınmasının ardından başlayan hatimle teravih namazında, imam her rekatta Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okur. 20 rekatta bir cüzün tamamlanmasının ardından teravih namazını kılan vatandaşlar, hem teravih namazını eda etmiş, hem de hatim yapma sevabı kazanmış oluyorlar.

İŞTE MALATYA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Eyüp Sultan Cami (Battalgazi)

Ahmediye Cami (Yeşilyurt)

Zaimoğlu Çarşı Cami (Darende)

Yeni Cami (Hekimhan)

Basri Uluç Hafızlık Kur’an Kursu Mescidi (Doğanyol)