Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesinde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelerek güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma personeli, öğrencilere internet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve riskler hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, jandarma tarafından işletmelerde çalışanlara da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı