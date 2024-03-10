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Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesinde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelerek güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı mask
Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı
Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesinde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelerek güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

Jandarma personeli, öğrencilere internet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve riskler hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, jandarma tarafından işletmelerde çalışanlara da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu.

Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Okul, Öğrenci, güvenli internet kullanımı, bilgilendirme, KADES uygulaması

10 Mar 2024 - 13:49 - Yaşam

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