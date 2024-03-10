Jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesinde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelerek güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Jandarma personeli, öğrencilere internet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve riskler hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, jandarma tarafından işletmelerde çalışanlara da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.