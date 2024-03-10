Trafik kazasında 14 aylık bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu meydana gelen kaza sonucunda 14 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte yaralananlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı