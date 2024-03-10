Glokomda erken tanı ve tedavide lazerler önemli rol oynuyor

Acıbadem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, Glokom Haftası vesilesiyle hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Glokomun sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayan Göktaş, erken teşhisin ve kontrolün hayati önem taşıdığını belirtti. Lazerlerin göz hastalıklarında sıkça kullanılan yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Göktaş, farklı lazer çeşitlerinin göz sağlığı alanında çeşitli amaçlarla kullanıldığını açıkladı. Glokom hastaları için de özel lazer tedavilerinin bulunduğuna dikkat çeken Göktaş, göz hastalıklarında lazerin çok geniş bir yelpazede kullanıldığını ve her birinin belirli bir amaca hizmet ettiğini vurguladı. Glokomun yanı sıra katarakt, cilt hastalıkları ve kapak rahatsızlıklarında da lazerin etkin bir şekilde kullanıldığını dile getiren Göktaş, göz sağlığı alanında lazer teknolojisinin önemine işaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı