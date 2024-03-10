Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Minibüs yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Esenyurt Mahallesi'nde bir minibüs, rampada ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.
Sürücü İslam Geçirgen, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu tamamen kapanan minibüslerinin ilerleyemediğini belirtti. Yolların zorlu şartlarına rağmen Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.