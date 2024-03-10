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Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Minibüs yolda mahsur kaldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Esenyurt Mahallesi'nde bir minibüs, rampada ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Minibüs yolda mahsur kaldı mask
Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Minibüs yolda mahsur kaldı
Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Minibüs yolda mahsur kaldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Esenyurt Mahallesi'nde bir minibüs, rampada ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Minibüs yolda mahsur kaldı

Sürücü İslam Geçirgen, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu tamamen kapanan minibüslerinin ilerleyemediğini belirtti. Yolların zorlu şartlarına rağmen Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Minibüs yolda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, kar yağışı, minibüs, İslam Geçirgen, Ulaşım

10 Mar 2024 - 13:35 - Gündem

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