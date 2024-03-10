Bakanlık ve Mahkeme “ağır hasarlı” dedi Binaya “güçlendirme” pankartı asıldı

Malatya’da yeni yapılardan olan bir bina 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Karakavak Mahallesi üzerinde olan binanın iddiaya göre orta hasarlıya çevrilmesi için müteahhit mahkemeye gitti ancak Malatya 1. İdare Mahkemesi itirazı reddetti ve “bina ağır hasarlıdır” dedi. Buna rağmen binaya güçlendirme yapılacağına dair bir pankartın asılması ise tepkileri beraberinde getirdi.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı ve orta hasarlıya çevrilmeye çalışıldığı iddia edilen bu bina, tehlike saçıyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi Altınkayısı Sokak üzerinde bulunan bina, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilendi. Binada inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, buranın ağır hasarlı olduğunu raporladı.

KOLON VE KİRİŞ BİRLEŞİMLERİ HASARLI

Yapının birden fazla yerinde kabuk dökülmesi olduğu, bu dökülmelerin çoğunun kolon kiriş birleşim noktalarında gerçekleştiği; merdiven ve döşeme aralarında dökülmelerin olduğu dile getirildi.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

Ancak bina müteahhidi, iddiaya göre mahkemeye gitti ve bu yapı hakkında verilen karara dair yürütmeyi durdurma istedi. Bununla birlikte Malatya 1. İdare Mahkemesi, “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” kararının verildiğini bildirerek, itiraz yolunun ise kapalı olduğunu açıkladı. Mahkeme, binanın ağır hasarlı olduğunun kesinlik kazandığını da bildirdi.

BİNA SAKİNLERİ BAŞKA, MÜTEAHHİT BAŞKA PANKART ASTI

Ancak tüm bunlara rağmen müteahhit ve ilgili firmanın binaya güçlendirme yapılacağı yönünde pankart astığı, hatta yürütmeyi durdurma kararı alındığı yönündeki kağıdı da bina girişine yapıştırdığı iddia edildi. Buna karşın apartman sakinleri binanın bir balkonuna, “Bu bina ağır hasarlıdır” şeklinde başka pankart astı.

BİNA SAKİNLERİNİN İDDİALARI

Müteahhidin farklı amaçları olduğunu iddia eden apartman sakinleri, ortak bir açıklama yaptı. Bina sakinleri adına açıklama yapan Varol Yılmaz,

“Bu binanın müteahhitti Çetin Aydoğan’dır. Bu bina birkaç yılık olmasına rağmen Yüzakı Caddesi’nde yıkılacak ağır hasarlı birkaç binadan bir tanesidir. Müteahhit Çetin ve apartmandaki bazı yandaşları tarafından yapılan tüm itirazlara rağmen yine sonuç değişmemiştir. En son çare mahkemeye başvuru yapmışlardır, karar yine ağır hasarlıdır. Bunlara rağmen Müteahhit Çetin, burası işlek bir cadde ve reklamını yapmak maksatlı buraya bu afişi asarak ‘bina orta hasarlıdır güçlendirme yapılacaktır’ şeklinde bir izlenim yaratmaya çalışmaktadır. Alt dükkân camında yürütmeyi durdurma kararı vardır. Yazısı asılsızdır, karar red olmuştur. Ayrıca YİKOB tarafından yazılan kodun önünü kapatma amaçlı konteyner konulmuştur. Kimse inanmasın, kanmasın, aldanmasın, bu kadar insanın emeği, birikimi çöp oldu gitti”

ifadelerini aktardı.