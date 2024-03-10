10 Mar 2024 - 12:54 - Yaşam

Engin'den Ramazan ayı mesajı

Ramazan ayı dolayısıyla bir açıklama yapan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, bu dünya imtihan ve geçici bir dün olduğuna dikkat çekti. Asıl yurdumuzun ahiret yurdu olduğu belirten Engin, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de defaatle belirtildiği üzere göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin, kendilerine takdir edilen sınırlı sürenin dolmasıyla yok olacağı, son bulacağı bildirilmektedir” dedi.