Engin'den Ramazan ayı mesajı

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, Ramazan ayı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Engin, Ramazan ayının fırsatlar ayı olduğunu dile getirdi.
“Bu yıl Ramazan’a Gazze’de yaşanan soykırım vahşetinin acı ve üzüntüsüyle giriyoruz” diyen Engin,
“Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşete dur demek bütün Müslümanların hatta vicdanı olan bütün insanlığın görevidir. Başlangıcı yıllar öncesine dayanan ve 7 Ekim’den bu yana 5 aydır aralıksız devam eden terör devleti İsrail’in saldırıları karşısında bombalara, açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa karşı direnen Filistin halkına karşı dünyanın büyük çoğunluğu maalesef üç maymunu oynamaktadır. Gazze’nin kurtuluşu da Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü de Doğu Türkistan’ın felahı da Müslümanların vahdetine, birliğine, dirliğine, beraberliğine, dayanışmasına ve birlikte hareket etmelerine bağlıdır. İdrak edeceğimiz Ramazan ayının bu anlamda yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olmasını temenni ediyoruz”
diye konuştu.
“BU DÜNYA İMTİHAN DÜNYASIDIR”
Asıl yurdun ahiret yurdu olduğunu dile getiren Engin,
“Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir temayı kamuoyunun gündemine taşıyor ve bu ve bu çerçevede hizmet, faaliyet ve müzakereler gerçekleştiriyor. Bu yılın Ramazan teması ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’ olarak belirlendi. Gelin bu Ramazan’da İslam’ın dünya ve ahiret dengesindeki hayat tasavvurunun daha iyi anlaşılması, iman, ibadet, ahlak ve değerler eksenindeki medeniyet mefkuresinin fert ve toplum boyutunda hayata hakim olması için gayret gösterelim. Biz biliyoruz ki bu dünya imtihan dünyasıdır ve geçicidir. Asıl yurdumuz ahiret yurdudur. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de defaatle belirtildiği üzere göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin, kendilerine takdir edilen sınırlı sürenin dolmasıyla yok olacağı, son bulacağı bildirilmektedir. Hayatın dünyevi boyutunu sona erdirecek dehşetli bir günün, kıyametin ardından yeni bir boyut olarak ahiret hayatının başlayacağı ayetlerle bize bildirilmektedir”
şeklinde konuştu.
“AHİRET BİLİNCİ KÖRLÜKLERDEN KORUYAN BİR OLGUDUR”
Engin, bugün insanlığın içine düştüğü en büyük çıkmazlarından birisinin hayatın sadece bu dünyadan ibaret olarak görülmesi olduğunu belirterek,
“Ahiret inancının olmaması kötülüklerin yayılmasının en büyük sebeplerindendir. Ahiret bilinci insanları kötülüklerden koruyan bir olgudur. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi, hayatını muhasebe etmesi ve yarın için hazırlık yapması noktasında hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından birisi hiç şüphesiz Ramazan ayıdır. Ramazan, insanın dünyasıyla ilişkisini doğru şekilde anlamlandırması ve güzel ahlak ile kemale ulaşması için eşsiz fırsatların sunulduğu bir zaman dilimidir. Dünya ve ahiret mutluluğumuz için bu güzel fırsatı değerlendirme vaktidir”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.