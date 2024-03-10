Minibüs ile TIR çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.E. yönetimindeki bir TIR ile lise öğrencilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye sevk edilirken, 8 kişi ayakta tedavi edildi, 7 kişi ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı