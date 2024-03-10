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Minibüs ile TIR çarpıştı: 15 kişi yaralandı

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Mardin'in Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.E. yönetimindeki bir tır ile lise öğrencilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Minibüs ile TIR çarpıştı: 15 kişi yaralandı mask
Minibüs ile TIR çarpıştı: 15 kişi yaralandı
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Mardin'in Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.E. yönetimindeki bir TIR ile lise öğrencilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Minibüs ile TIR çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye sevk edilirken, 8 kişi ayakta tedavi edildi, 7 kişi ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüs ile TIR çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Mazıdağı Kavşağı, kaza, trafik kazası, minibüs, yaralı

10 Mar 2024 - 12:51 - Gündem

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